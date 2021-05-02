شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الانتخابات والمبعوث الأممى يبحثان خارطة الطريق للانتخابات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا عماد السائح مع المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش فحوى قرار مجلس الأمن رقم (2570) لعام 2021، المتعلق بالانتخابات العامة المقرر عقدها فى 24 ديسمبر المقبل، ومناقشة خارطة الطريق التى ستقود إلى الأول من يوليو تاريخ البدء الفعلى لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة.

وأوضح المكتب الإعلامى لمفوضية الانتخابات فى بيان له أنه جرى خلال اللقاء الذى عقد اليوم الأحد بمقر المفوضية استعراض خطة المفوضية الرامية إلى تنفيذ الانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التى قد تواجه عملية التنفيذ وذلك بالإشارة إلى دور الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها فى دعم العملية الانتخابية عمومًا، والمفوضية على وجه الخصوص.

ولفتت المفوضية إلى أنه جرى خلال اللقاء استحضار الذكرى الثالثة للهجوم الإرهابى على المفوضية فى 2 مايو من العام 2018 والذى أوقع ضحايا بشرية وبحث سبل الحيلولة دون تكرار هذه الحادثة المؤلمة.