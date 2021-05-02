برشلونة يواجه فالنسيا للحاق بالمقدمة

الكويت - هبة التوبجي - يخوض برشلونة مواجهة صعبة أمام مضيفه فريق فالنسيا، على ملعب “ميستايا”، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني، في لقاء منتظر بين الفريقين، بالنظر إلى مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة التي تشهد تنافس شديد بينهما.

يدخل برشلونة اللقاء في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، بعد خسارته المفاجئة أمام ضيفه فريق غرناطة فى الجولة الماضية، وفشله فى خطف الصدارة، فى ظل صراعه الشرس مع أندية أتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وإشبيلية، على حصد اللقب، بينما يحتل فالنسيا المركز الـ14، برصيد 36 نقطة.

ويواجه الفريق الكاتالوني أزم،ة في ظل غياب مديره الفني الهولندى رونالدو كومان عن لقاء الليلة، بجانب مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة، بعد إيقافه مباراتين بعد واقعة طرده خلال لقاء غرناطة، بسبب احتجاجه الغير لائق على التحكيم.