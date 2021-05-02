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شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تصدر تحديثات وخدمات جديدة لمأذوني الأنكحة عبر بوابة ناجز.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة العدل، عن إصدار تحديثات وخدمات عدلية جديدة، لمأذوني الأنكحة على بوابة ناجز.
وأكدت العدل، أن الخدمات الجديدة تهدف إلى التيسير على مأذوني الأنكحة في إنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وموثوقية، فيما يخص خدمات إعادة القيد والتجديد والتعديل، الخاصة بترخيص مهنة مأذوني الأنكحة.
وأوضحت أن التحديث الجديد يتميز بالتكامل مع البريد لاعتماد العنوان الوطني، وتمكين المأذون من الإجراء المناسب حيال رخصة تجديد أو إعادة قيد.
وأشارت إلى أن التحديث يتيح خاصية تعديل الطلب في حال كان معادا للاستكمال لخدمات (طلب ترخيص مأذون جديد- إعادة قيد – وتجديد وترخيص مأذون أنكحة).
كما يمكن التحديث الجديد المأذون من عرض الرخص الخاصة به واستعراض طلباته المقدمة، وتحديث دليل مأذوني الأنكحة، وتحديث واجهة الاستخدام.
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