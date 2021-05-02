شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. متحدث «التجارة» يستعرض 4 ممارسات ممنوعة في المنشآت تؤدي للزحام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استعرض متحدث وزارة التجارة، اليوم الأحد، 4 ممارسات ممنوعة في المنشآت تؤدي للزحام.

وأوضح متحدث التجارة أن الممارسة الأولى التي سيتم منعها هي دعوة المشاهير والمعلنين، كما سيستمر منع إجراء المسابقات في منافذ البيع، مؤكداً أنه سيتم إغلاق أي محل تجاوزت طاقته الإستيعابية من المتسوقين.

وأشار إلى أنه سيستمر منع التدشين المكاني للخدمات الجديدة أو السلع والمنتجات، كذلك منع عمل افتتاح المحال المنشآت والمحال التجارية الجديدة.

وأضاف: “وجهنا الأسواق والمراكز التجارية بتمديد ساعات العمل، وندعو الجميع إلى الشراء والتسوق عبر الوسائل الإلكترونية”.