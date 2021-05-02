شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يكشف حقيقة تسبب لقاح كورونا في تسجيل حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، من خطورة الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية كاملة لحماية أنفسنا من خطر الإصابة بكورونا.

وقال متحدث وزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، إن الأيام المقبلة مهمة جدًا، ويجب أن نكون حذرين فيها ونتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد “العبدالعالي” على أن جميع من هم فوق الـ75 عامًا مرحب بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق.

وحسم متحدث الصحة الجدل الدائر بشأن تسبب لقاح كورونا في تسجيل حالات وفاة، مؤكداً أن الشائعات حول اللقاحات مغلوطة ولم يثبت تسبب اللقاح بالوفاة، حيث أنقذت حياة الملايين على مستوى العالم ومنها المملكة.

وتلقى متحدث الصحة خلال المؤتمر سؤالا جاء فيه: “إذا كان الشخص مصاب بفيروس كورونا، أو تعافى من الفيروس.. هل يأخذ اللقاح مباشرة بعد التعافي أو بعد مدة معينة؟”.

وأجاب “العبدالعالي” أن اللقاح يؤخذ بعد 6 أشهر من التعافي من الفيروس، حيث يتمتع المتعافى بمناعة طبيعية ستبقى معه لهذه الفترة، وبعدها تكون الجرعة منشطة للمناعة وفقا للأبحاث العلمية والدراسات الطبية، نافيا وجود أي أضرار على المتعافى حال حصوله على اللقاح مباشرة بعد التعافي.