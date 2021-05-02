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شكرا لقرائتكم خبر عن هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. «الغذاء والدواء» تحسم الجدل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حسمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، الجدل المستمر بشأن تسبب الشعيرية سريعة التحضير (الإندومي – النودلز) في الإصابة بمرض السرطان.
وأكدت الهيئة، ردا على تساؤل وردها بشأن «الشعرية سريعة التحضير»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنه لم يُثبت أنها تسبب السرطان أو بآثار سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة E-621.
وشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية.
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