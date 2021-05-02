شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح حقيقة إلغاء الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت وزارة الصحة، أن إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا غير صحيح، موضحة الأسباب التي أدت لتأجيلها.
وقالت الوزارة رداً على عدد من الاستفسارات بهذا الشأن، إن تأجيل الجرعة الثانية جاء لعدة أسباب، من بينها نقص الإمداد العالمي، واستفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع، وتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه سيتم توفير كميات من اللقاح، وإعادة جدولة الجرعة الثانية.
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