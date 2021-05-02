تحديد موعد أول رحلة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند

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وجاء في بيان للسلطة تلقته "سبوتنيك"، "نود أن نبين لمواطنينا العراقيين المتواجدين في الهند بأنه سيتم غداً يوم الاثنين، 3 مايو، إجلاء الرحلة الأولى للعالقين هناك على متن الخطوط الجوية العراقية".

وأكدت سلطة الطيران المدني، أنه ستكون هناك رحلات أخرى منتظمة لغرض إجلاء العراقيين من العالقين في الهند إلى العراق.

وأكد المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقي، جهاد ديوان، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا ً : حتى الآن نحن ننتظر التعليمات من وزارة الصحة والبيئة، ونحن كسلطة طيران استكملنا كل الإجراءات والموافقات مع سلطة طيران الهند".

وأضاف الديوان، أن عدد العراقيين من العالقين في الهند الراغبين بالعودة إلى العراق، هو ألف، منوها إلى أن الاستعدادات لإجلائهم كلها استكملت.

وذكر المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقي، أن موعد انطلاق الرحلة الاستثنائية لإعادة العراقيين من العالقين في الهند يتم التنويه عنه عبر الموقع الرسمي لسلطة الطيران المدني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق الأربعاء 28 إبريل/نيسان الماضي: "تابعنا تطورات الأوضاع على المستوى الصحي في الهند، وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية وبتوجيه من الوزير فؤاد حسين، قامت خلية الأزمة بمركز الوزارة بعقد اجتماع طارئ وعاجل".

وأوضح الصحاف، أن الاجتماع العاجل لمتابعة تطورات الصحي وانعكاساته على العراقيين المسافرين إلى الهند لغرض العلاج والدراسة والأغراض الأخرى.

وأكد أن سفارة جمهورية العراق في الهند تتلقى المناشدات وهي مستمرة مع الحالات التي تتلقى الاتصالات منها والمواطنين يزورون مقرها، ومقر قنصلية العراق العامة في مومباي.

وأضف الصحاف، أن إجراءات التنسيق والتواصل مستمرة مع العراقيين العالقين في الهند، وهي بأعلى مستوى، وقدر تعلق الخارجية جرت المخاطبات مع الخطوط الجوية العراقية وزارة الصحة، وتم توجيه سفارة جمهورية العراق لإجراء اللازم لتقديم الإغاثة العاجلة التي يحتاجها المواطنين هناك.

وأختتم المتحدث الرسمي موجها رسالة إلى العراقيين في الهند، "أن سفارة جمهورية العراق تطمئن العراقيين هناك، ونحن نقول اطمئنوا سنكون عندكم قريبا وبإجراءات وطنية عراقية عاجلة لن نترككم، والتنسيق بأعلى مستوى مع الخطوط الجوية العراقية ووزارة الصحة".

وتشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء فيروس كورونا، فقد وصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.