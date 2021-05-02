انكماش اقتصاد الإمارات غير النفطي لأول مرة منذ عام 2011

دبي - محمود عبدالرازق - وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي تقلص بنسبة 6.1% في عام 2020، وفقا للبيانات الواردة في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

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هذا أكثر بقليل من التوقعات الأولية لانكماش نسبته 6%، ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6% هذا العام، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: "كان أداء اقتصاد الإمارات أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن الجائحة. هذا انكماش منخفض نسبيا مقارنة بالاقتصادات العالمية الكبرى".

وأوضح أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل، إلى 3 تريليونات درهم (816.8 مليار دولار) من نحو 1.4 تريليون درهم الآن.

وكشفت البيانات أيضا عن زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 1.2 مليار درهم، وانكماش خدمات الإقامة والطعام 24% العام الماضي، فيما انخفضت عمليات البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 13%، وتراجعت الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 3% وزادت الصناعات التحويلية بشكل طفيف.