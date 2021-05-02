مستجدات هروب موقوفين من سجن عراقي

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وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، بأن وزير الداخلية أرسل وكيل شؤون الشرطة إلى المثنى، وأمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحادث هروب الموقوفين من مركز شرطة الهلال.

وبينت الخلية، أن وزير الداخلية عثمان الغانمي، أرسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى.

وأضافت، أن الوزير أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية امن الأفراد للتحقيق في حادث هروب الموقوفين واطلاع الوزير على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.

وكشفت الخلية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 9 فارين من أصل واحد وعشرون فروا من موقف مركز الهلال.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في وزارة الداخلية تقوم ومنذ الساعات الأولى للعملية بإجراءات البحث والتحري والتعقب الاستخباري لإلقاء القبض على بقية الهاربين.

وفرضت الأجهزة الأمنية العراقية، طوقا أمنيا مشددا حول مركز شرطة الهلال (30 كم) شمال غربي المثنى، حيث يقبع فيه تجار مخدرات ومتهمين بقضايا إرهاب.