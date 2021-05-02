شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عناصر من داعش بضربة جوية للتحالف الدولى فى نينوى شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، مقتل 3 عناصر من داعش، بضربة جوية للتحالف الدولى فى نينوى شمالى البلاد.

وذكر بيان للخلية - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولى ضربة جوية ضد ثلاثة من عناصر داعش الإرهابية، بعد متابعة من قبل القوة التكتكية التابعة لخلية الصقور فى نينوى"، مضيفا أن "العملية أسفرت عن قتل ثلاثة من الدواعش بعد محاصرتهم فى نفق تم تدميره من قبل طيران التحالف الدولى". كما أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية نفذت عمليتين أمنيتين، فى إطار ملاحقة التنظيمات الإرهابية ومنعها من المساس بأمن المواطنين فى محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوة من قيادة عمليات الأنبار فى منطقة شمال الكيلو 160 تمكنت من العثور على مغارة تحتوى على كدس أسلحة لعصابات داعش.

وأضاف البيان، أن قوة من نفس القيادة فى منطقة الشهابى الأولى قضاء الكرمة تمكنت من العثور على 12عبوة ناسفة على شكل صفيحة و20عبوة ناسفة على شكل بطل غاز".

وتنفذ القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابى، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.