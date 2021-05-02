المجلس الرئاسى الليبى يعقد اجتماعات مع حفتر ومبعوث الأمم المتحدة

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى موسى الكونى، إن لقاءه القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، يأتى فى إطار مساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة .

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة بحسب بوابة الوسط الليبية اليوم، أن المشير حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة، يان كوبيش، بحضور موسى الكونى، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن طبيعة اللقاء أو الملفات التى طرحت خلاله.

وكتب الكونى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "استكمالا لمساع توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذى باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة فى طرابلس وتوحيد الصف الليبى، لمواجهة التهديدات الكبرى التى تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة، كان لقاء اليوم".

وتابع: «إن حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين».