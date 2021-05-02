عبد الله حمدوك يعين رئيس حركة جيش تحرير السودان حاكماً لإقليم دارفور

القاهرة - سامية سيد - عين رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور.

وقال حمدوك في تغريدة على تويتر: "استجابةً لاستحقاقات اتفاقية جوبا للسلام، وعملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، أصدرتُ اليوم قراراً بتعيين السيد مني أركو مناوي، حاكماً عاماً لإقليم دارفور، وعلى الوزارات والجهات ذات الصلة إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار".

وكان فرقاء السودان، قد وقعووا فى سبتمبر الماضي، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ينهي سنوات من الصراع الدامي في جوبا عاصمة جنوب السودان.

ونص برتوكول تقسيم السلطة الموقع مع حركات دارفور، على تخصيص 20% من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء والبنوك والشركات العامة لأبناء الإقليم، على أن يتم ذلك بقرار سياسي خلال 45 يوما من توقيع الاتفاق.

وقضى البروتوكول بالعودة إلى حكم السودان بنظام الأقاليم بدلا عن الولايات، على أن يعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان غضون 5 أشهر من توقيع اتفاق السلام.

ونص البروتوكول على منح 40% من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30% إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10% لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20% من السلطة لأهل المصلحة.