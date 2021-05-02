شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فى منطقة زراعية قرب مطار بن جوريون بإسرائيل والسلطات تجلى السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل شبكة "سكاى نيوز"، باندلاع حريق فى منطقة زراعية قرب مطار بن جوريون فى إسرائيل، والسلطات تقوم بإجلاء السكان من المنطقة.

وعلى جانب آخر، لقى ما لا يقل عن 44 شخصا حتفهم فى إسرائيل، بالإضافة لإصابة 150 آخرين، بسبب التدافع خلال احتفال دينى، فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "كارثة كبيرة".

وكان عشرات الآلاف من اليهود المتطرفين قد تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار يوشاى للاحتفالات السنوية التى تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.