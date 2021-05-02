شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فى منطقة زراعية قرب مطار بن جوريون بإسرائيل والسلطات تجلى السكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل شبكة "سكاى نيوز"، باندلاع حريق فى منطقة زراعية قرب مطار بن جوريون فى إسرائيل، والسلطات تقوم بإجلاء السكان من المنطقة.
وعلى جانب آخر، لقى ما لا يقل عن 44 شخصا حتفهم فى إسرائيل، بالإضافة لإصابة 150 آخرين، بسبب التدافع خلال احتفال دينى، فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "كارثة كبيرة".
وكان عشرات الآلاف من اليهود المتطرفين قد تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار يوشاى للاحتفالات السنوية التى تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.
وقالت نجمة داوود الحمراء فى بيان على "تويتر"، إنّ المأساة التى وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود فى رحلة الحج السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاى على جبل ميرون أسفرت عن وقوع "عشرات القتلى"، مشيرة إلى أنّ طواقمها "تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يتمّ إخلاء آخر ضحية".