شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من غد الاثنين.. توقعات بأمطار رعدية ربيعية وتساقط حبات البَرَد على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تأثير حالة ممطرة ربيعية على معظم مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- من غد الاثنين إلى الجمعة القادمة.
وأوضح المركز، أن الحالة ستصاحبها -بمشية الله- زخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعة الرياح معها إلى 45كم/س أو أكثر وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
وتوقع المركز، أن يستمر تأثيرها من مساء الاثنين إلى الجمعة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول.
وتشمل الأمطار في عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، النماص، تنومة، الحرجة، سراة عبيدة، بلقرن، محايل، المجاردة)، أما في الباحة (الباحة – بلجرشي المندق، الحجرة، العقيق، قلوة، المخواة).
وفي جازان تشمل (فيفا، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، صبيا، أبو عريش، صامطة، الطوال، بيش، الدرب)، وفي مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم).
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