شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: صحة المجتمع تسير في الاتجاه الخطأ.. لهذه الأسباب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الدكتور جاسر الحربش، استشاري طب الباطنة: إن صحة المجتمع تسير في الطريق الخطأ، مشيراً إلى أن الأكل في حياتنا تحول من عامل أساسي للصحة إلى عامل أساسي للترفيه.

وأضاف الحربش، خلال حواره في برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، أن الموجود في الساحة الطبية أن هناك تنقلًا من طبيب إلى آخر بسبب الارتباكات الهضمية التي سببها الأسلوب المعيشي، موضحًا أن البعض يأكل بطريقة سريعة دون المضغ جيداً بأسنانه وهذا خطأ، لأن المعدة يصل إليها طعام غير مهضوم، وهذا يزيد نسبة الحموضة.

وأشار الحربش، إلى أن التراث النبوي يؤكد أن الشبع يضعف الصحة، وهذا الأمر يختصر 50% من الطب.

وسلط الضوء على تناول الطعام خلال السهر ليلاً، قائلاً: “حسب التكوين الإلهي للإنسان فهناك اختلاف بين البشر وبين الحيوانات التي تأكل في الليل، وذلك لتكوين المعدة، والعمل في الليل والعادات السيئة سواء الأكل أو مشاهدة التلفاز ليلًا هي أفعال تتحدى الطبيعة التي خلقها الله للإنسان”.