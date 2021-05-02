شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ «محمد الشويعر» مستشار مفتي المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر، مستشار سماحة المفتي العام للمملكة، بعد مسيرة علمية حافلة بخدمة الدين والوطن.

ونعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مستشار سماحة المفتي العام للمملكة، والذي وافته المنية بعد مسيرة علمية طويلة امتدت لأعوام خدم فيها دينه ووطنه وولاة أمره.

وتفاعل عدد كبير من المغردين من داخل المملكة وخارجها مع نبأ وفاته، سائلين الله عزوجل أن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من جنانه.

ولد الشيخ الشويعر في شقراء عام 1940م، وحصل على الشهادة الجامعية من كلية اللغة العربية بالرياض، قبل أن يكمل تعليمه في جامعة الأزهر وينال منها درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب والنقد.

وشغل عدة وظائف بدأت بتعيينه معلماً، والتحق بعدها بعدد من الوظائف في الرئاسة العامة لتعليم البنات، ومن ثم جرى تعيينه مستشاراً في مكتب رئيس الرئاسة العامة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.