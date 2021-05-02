دراسة: الصيام 3 أيام يساعد على تجديد نظام المناعة بالكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت دراسة حديثة أن الصيام لمدة 3 أيام يساعد على تجديد نظام المناعة بالكامل، وإنتاج خلايا دم بيضاء جديدة، وهي خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض المعدية.



ويعتقد الباحثون، أن الصيام بمثابة مفتاح التشغيل، الذي يحفز الخلايا الجذعية، على إنتاج خلايا دم بيضاء جديدة، مما يساعد على إعادة بناء جهاز المناعة بالكامل في الجسم، وحتى لدى كبار السن.

ويقول الدكتور فالتر لونغو، من جامعة جنوب كاليفورنيا، والمشارك في تأليف الدراسة: إن الجسم يتخلص من الخلايا والأنسجة التي تكون تالفة أو قديمة، والأجزاء غير الفعالة خلال الصيام، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.