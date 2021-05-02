إعلان يحدث حالة من الجدل في مصر في مواقع التواصل

دبي - محمود عبدالرازق - اتهم عدد كبير من منتقدي الإعلان، أنه يقدس الخيانة الزوجية، ويحاول تشويه صورة المرأة وتشويهها وإظهارها بأنها خانعة وترضى بخيانة زوجها لها.

وطالب البعض الأجهزة الرقابية بضرورة منع الإعلان وحظر ظهوره على شاشات التلفزيون، حتى لا يساعد على ترويج أفكاره على عموم الناس.

​ولكن رد عليهم عدد من المدافعين عن الإعلان، بقولهم إنه مجرد مشاهد كوميدية لا تحتاج إلى كل تلك الضجة.

كما دافع البعض عن اتهامات ترويج الإعلان للخيانة الزوجية، بقولهم إن الإعلان يقول في بدايته إنها زوجته الثانية، أي لا يوجد خيانة، بل يوجد غضب أنثوي طبيعي من زواج زوجها عليها.

ولم يصدر أي بيان أو تعقيب على الإعلان من أي جهة رسمية مصرية حتى الآن.