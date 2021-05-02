السلطات السعودية تضبط شحنة خمور من لبنان مغلفة بطريقة احترافية (صور)

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت الصور المنشورة أن العبوات كانت مخفية بطريقة حرفية أضيف إليها غلاف مزور يعرف عنها أنها عبوات خل التفاح اللبناني "مجدلون" قادمة عبر البحر إلى ميناء جدة السعودي.

وتم ضبط البضاعة المستوردة من قبل السلطات السعودية التي نجحت بكشف التزوير حيث احتوت البضاعة على قوارير مشروبات روحية تعرف بالويسكي التي يمنع بيعها في المملكة وتم تحريمها وفق القانون السعودي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت الأسبوع الماضي، حظر دخول الفواكه والخضروات من لبنان أو نقلها عبر أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة.