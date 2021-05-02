السماح للشركات الإسرائيلية بالتداول على منصة بورصة دبي للذهب والسلع

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت البورصة في بيان لها، أنها حصلت على تصريح من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، لتمكين الشركات الإسرائيلية من أن تصبح أعضاء في بورصة دبي للذهب والسلع. وسيتمكن الأعضاء الإسرائيليون أيضًا من العمل كصناع سوق على منصة البورصة، بحسب ما ذكرته صحيفة " bloomberg" الأمريكية.

​قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية:

"إن توثيق العلاقات الثنائية وفتح الأسواق بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل يمثل لحظة فارقة في مسيرة بورصة دبي للذهب والسلع، في الوقت الذي نواصل فيه التوسع على الصعيد العالمي من خلال تزويد المستثمرين والمشاركين في السوق بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة والقيمة. نحن سعداء للغاية ونرحب بالمستثمرين والمشاركين الإسرائيليين في مجتمعنا العالمي الذي يضم أكثر من 100 عضو من جميع أنحاء العالم".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعت في 13 أغسطس 2020 اتفاقية سلام مع دولة إسرائيل تم بموجبها تطبيع العلاقات بين الدولتين. وتوفر هذه الاتفاقية فرصاً تجارية واقتصادية هائلة للشركات والمستثمرين من كلا البلدين.