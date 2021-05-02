الجيش العراقى: مستمرون فى استهداف بقايا عصابات داعش الإرهابية

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول استمرار الجهد الاستخباري لاستهداف بقايا عصابات داعش الارهابية، فيما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستصل لمُنفّذى الهجوم الإرهابى في قضاء الطارمية.

وقال رسول - في تصريح لوكالة الانباء العراقية(واع)- إن "العصابات الإرهابية تحاول فك الضغط عنها من خلال العمليات الجبانة البائسة باستهداف القطاعات الأمنية بزرع العبوات الناسفة في قضاء الطارمية"،مبيناً أن" عمليات بغداد قامت بعمليات تفتيش وفق جهد استخباراتي بعد العمل الجبان في الطارمية " .

وأضاف،أن "الضربات كانت موجعة لبقايا داعش وتم قتل عدد من الارهابيين وضبط معدات ووثائق وكشف مواقع مهمة لتخزين العبوات" ،مؤكداً أن "القطاعات الأمنية لاتسكن ولاتهدأ وستضرب بقايا الارهاب بيد من حديد وستصل لمنفذي هذه العملية الارهابية الجبانية".

وأشار رسول الى أن "العمليات النوعية والاستخبارية مستمرة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة لاستهداف بقايا داعش الارهابية وهذا جرى في الايام الماضية من خلال العمليات المشتركة ووضع خطة خاصة ودقيقة في ديالى ومناطق جنوب كركوك".