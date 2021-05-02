شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبَرَد على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض)، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال و وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ارتفاع الحرارة

من جانبه، توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا عبد الله المسند، أن تصل درجة الحرارة إلى الأربعينات في مكة المكرمة، وربما تستمر حتى الخريف المقبل.

وأضح المسند أنه في شهر مايو بالرياض، تكون عادة متوسط درجة الحرارة العظمى بين 36-41 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 32م، أو تتجاوز 43م.

وأضاف: “في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى يتراوح بين 24 -28م، ونادراً ما تنخفض عن 20م أو تتجاوز 31م”.

وفيما يخص توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد، قال الحصيني إن: “الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها العاشر، ومن المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من عسير، والباحة، ومكة، وربما تشتد على مرتفعات جازان”.