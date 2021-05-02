إطلاق هاتف شاومي Redmi K40 Gaming Edition الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة شاومي، إصدارها الأول من الهواتف المخصصة للألعاب ضمن سلسلتها الشهيرة ريدمي.



ويأتي هاتف Redmi K40 Gaming Edition، بإمكانيات كبيرة تغطي جميع الأساسيات التي يمكن أن يقدمها هاتف ذكي قوى للألعاب ولكن بسعر أرخص.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد المخصص للألعاب يشتمل على العديد من التجهيزات المتطورة مثل شاشة بدقة 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 بوصة ومعالج سريع وأزرار كتف عملية.

وينبض بداخل الهاتف الذكي Redmi K40 Gaming Edition الجديد المعالج ميديا تيك Dimensity 1200، الذي يعتمد على 4 أنوية معالجة ARM Cortex-A78 سريعة وأربعة أنوية Cortex-A55 موفرة في استهلاك الطاقة، وبالتالي يتم الوصول إلى مستوى فائق من الأداء بالتعاون مع نظام التبريد بدون مروحة، والذي تم تطويره.

ويمتاز هاتف شاومي بنظام تبريد محسن مع غرفة تبريد الحرارة مصنوعة من الجرافين والجرافيت التي تعمل على امتصاص الحرارة، والتي تقوم بنقل الحرارة إلى غرفة بخار هائلة تقوم بإخراج الحرارة بعيدا عن الجهاز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2400 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز ومعدل استقصاء لمسي يبلغ 480 هرتز، وهو ما يعمل على تقليل زمن الكمون.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد تظهر كاميرا ثلاثية، وتعمل الكاميرا الرئيسية بمستشعر بدقة 64 ميجابيكسل والكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

وعلى عكس الكثير من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب تأتي الكاميرا الأمامية في ثقب، ويزخر هاتف شاومي الجديدة ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بالكامل في غضون 42 دقيقة بواسطة شاحن 67 وات.

ويشتمل الهاتف الذكي الجديدة على سماعات متطورة من شركة جي بي إل JBL المتخصصة في الأجهزة الصوتية.

ومن مميزات الهاتف أيضا، إنه أول هواتف للألعاب من ريدمي بحواف نحيفة ويأتي الهاتف بسمك 1.8 مللميتر، إلى جانب فلاش LED بجوار إعدادات الكاميرا الخلفية يدعم تغيير الألوان، التي تعمل مع الألعاب، أو لتنبيه المستخدم للإشعارات المستلمة من الرسائل، أو المكالمات، أو في حالة شحن الجهاز، حيث يمكن تخصيص لون الإضاءة لمهام محددة.

وتوفر شاومي إصدار خاص حصري يحصل على اسم ممثل الفنون القتالية الشهير بروس لى Bruce Lee، يأتي مع إمضاءه وصورة خاصة به على خلفية صفراء، إلى جانب ملحقات باللون الأصفر، ويتوفر الهاتف بذاكرة تصل إلى 12 + 256 جيجابايت.