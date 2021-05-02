حشرة يمكنها نقل فيروس كوفيد-19.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

خلال فترة تفشي وباء الفيروس التاجي المستجد، أكدت منظمة الصحة العالمية العام المنصرم أن الذباب لا ينقل فيروس كوفيد-19، كما بين باحثون من دول مختلفة حول العالم بالقول إن ليس هنالك دليل علمي على نقل الذباب الفيروس للبشر، بيد أن باحثين أمريكيين يقولون اليوم عكس ذلك وفقاً لنتائج دراسة مستقلة أجروها.



ووفقاً لموقع "بيست لايف"، أوضح فريق من الباحثين في الولايات المتحدة، بالتحديد من جامعة ولاية كانساس أن الذباب يمكن أن يكتسب ويؤوي فيروس كورونا المعدي لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد التعرض له، إذ من الممكن أن تنقل الحشرة الحمض النووي الريبي الجيني للفيروس إلى البيئة المحيطة لمدة تصل إلى 24 ساعة، ولكن بعد التعرض للفيروس في البيئات المباشرة (أي في نطاق بيئة تحوي إصابات).

نتائج الدراسة نشرتها مجلة "باراسايتس آند فيكتورز". وكما هو معروف، تنقل حشرة الذباب الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية للإنسان والحيوان، بصفتها نواقل ميكانيكية.