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الهند تتسلم أول 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت الهند أول 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي، وصرح ديباك سابرا، الرئيس التنفيذي للمكونات الدوائية النشطة والخدمات في مختبرات دكتور ريديز، التي ستوزع الجرعات، في بيان اليوم السبت، بأن شحنة اللقاح وصلت من روسيا إلى حيدر أباد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

 

وذكر سابرا: "سيخضع طرح الشحنة للتصاريح اللازمة، التي سيتم إنهاء إجراءاتها خلال الأيام القليلة المقبلة".

 

وسيتم استخدام الكمية الأولية كجرعات إرشادية لضبط سلسلة التوريد.

 

وأشار سابرا إلى أن المزيد من الشحنات ستصل "في الأسابيع القليلة المقبلة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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