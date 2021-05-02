القبض على نصف الهاربين من سجن جنوبي العراق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف جودة: "21 سجيناً ممن يتاجرون بالمخدرات هربوا بعد الساعة الثالثة فجرا من سجن الهلال بعد أن اعتدوا على أحد حراس البوابة الرئيسة للسجن"، مشيرا إلى إلقاء القبض على 10 منهم، وفقا لـ "السومرية نيوز".

ووجه المحافظ بحجز القوة المسؤولة عن المركز، وهم من قسم مكافحة المخدرات المرتبط إداريا بوزارة الداخلية وغير المرتبط بمديرية شرطة المحافظة، للتحقيق معهم في أسباب هروب السجناء وما إذا كانت عملية الهروب ناتجة عن إهمال أم متعمدة.

يشار إلى أن عددا من السجناء هربوا، اليوم الأحد، من أحد السجون المخصصة لسجن المحكومين بقضايا الإرهاب وتجارة المخدرات في محافظة المثنى جنوبي العراق.