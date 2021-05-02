مصدر أمنى عراقى يعلن هروب عدد من السجناء المتهمين بقضايا الإرهاب

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، بهروب أكثر من 20 سجينا من أحد السجون فى محافظة المثنى جنوبى البلاد، وقال المصدر الأمنى فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية إن " سجن الهلال فى محافظة المثنى شهد عملية فرار جماعية لسجناء مدانين بالإرهاب وتجارة المخدرات" .

وأشار إلى أن قوات الأمن فى المحافظة استنفرت، وأجرت عملية بحث واسعة تمكنت على أثرها من اعتقال أحد التجار الهاربين.. مضيفا أنه " تم إغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة واستمرار عمليات البحث عن الهاربين".

وفى وقت سابق أعلنت هيئة الحشد الشعبى فى العراق، أن مدفعيتها قصفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالى البلاد.

وذكرت الهيئة فى بيان صحفى، أن "مدفعيتها ردت على قصف قام به فلول داعش على لواء المغاوير غرب قضاء طوزخورماتو فى المحافظة".

وأضافت، أن "مصدر الهجوم على قوات الحشد الشعبى كان من الطرف الشمالى للمحافظة".

يذكر أن تنظيم "داعش" شن هجوما أمس السبت على نقطة تفتيش تابعة لقوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.

وأعلن قائد محور غرب كركوك في قوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، نورى حمه على، السبت، مقتل ثلاثة عناصر من البيشمركة، بينهم ضابط، فى هجوم الليلة الماضية.