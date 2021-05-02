شكرا لقرائتكم خبر عن أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفي مقال بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، حذر أولمرت من أن "مواصلة استهداف الفلسطينيين وإلحاق الضرر بهم بشكل متعمد ومبالغ فيه لا تترك لهم خيارا سوى الانتفاضة".

وأشار إلى أن "الأحداث التي شهدتها مدينة القدس مؤخرا مؤشر على أن الوضع على شفير الانهيار، وقد يتطور في أي لحظة".

وقد شهدت ساحة باب العامود في القدس الأسبوع الماضي احتفالات عقب إزالة الحواجز الحديدية التي أقامتها القوات الإسرائيلية منذ بداية شهر رمضان.