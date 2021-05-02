شاب ياباني يرتبط بـ35 سيدة في آن واحد ولغرض واحد.. اعرف القصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يرى بعض الرجال متعة في مخادعة النساء والارتباط بأكثر من سيدة، إلا أن شابا يابانيا فاق كل التوقعات بمواعدته 35 امرأة في الوقت نفسه.



وقاده خطأ بسيط إلى كشف المستور عنه والقبض عليه بتهمة الاحتيال والتلاعب بـ"موعد عيد ميلاده".

وتم القبض على المحتال تاكاشي مياغاوا لمواعدته 35 امرأة في الوقت نفسه، بدافع الحصول على هدايا وبطاقات عيد ميلاده باستمرار على مدار السنة، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكان لدى الشاب المحتال ذي الـ39 عاما خطة احتيال مميزة، وهي أن يقول لكل واحدة من الـ35 حبيبة تواريخ مختلفة لعيد ميلاده، وسارت خطته الشيطانية تعمل بكفاءة حتى تم اكتشافها.

وأخبر المحتال الياباني واحدة من ضحاياه وتبلغ من العمر 47 عاما بأن عيد ميلاده هو الثاني والعشرون من فبراير، وزعمت ضحية أخرى تبلغ من العمر 40 عاما أنه أخبرها أن ذلك في يوليو، وقالت امرأة أخرى تبلغ من العمر 35 عاما إنها تعتقد أن عيد ميلاده في أبريل، بينما عيد ميلاده الحقيقي في 13 نوفمبر، واستطاع تاكاشي أن يخدع 35 امرأة ولكن يحتمل أن يكون هناك المزيد من الضحايا.

وخلال تلك الفترة التي خدع فيها السيدات حصل على هدايا ومبالغ قدرها 100000 ين ياباني من خلال الأموال التي يتم إنفاقها على هدايا عيد الميلاد والملابس والنقود.

والمشتبه به التقى بضحاياه أثناء عمله في شركة تسويق، واستهدف النساء العازبات وبدأ كل علاقة بالاقتراح بأن الزواج سيكون على الورق.

وتم الكشف عن خطته عندما شكلت النساء "جمعية الضحايا" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واكتشفن أنهن على علاقة بنفس الشخص بعد تداول صورته وتعرفوا عليه وأبلغن الشرطة.