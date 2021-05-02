شاب يكشف حقيقة زواجه من 4 فتيات في ليلة واحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وسائل إعلام مصرية محلية حقيقة الصور المتداولة والفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهر فيها عريس مرتديا بدلة سوداء تقف إلى جواره 4 فتيات "عرايس" والتي أثارت جدلا كبيرا.



ووفقا لصحيفة "الوطن" حيث تواصلت مع الشاب صاحب الصور،من محافظة الإسكندرية، يعمل في مجال المطاعم، والذي أدى دور العريس بإتقان شديد، ما جعل الكثيرين يعتقدون أن حفل الزفاف حقيقي، وليس مجرد مزحة أراد به العشريني لفت الانتباه إليه، حيث قال: "أنا بحب الفنان نور الشريف، وشوفت من فترة راجل عربي اتجوز أربعة في ليلة واحده وعمل حفلة كبيرة عزم فيها ناس كتير، ويا دوب لسه بفكر، لاقيت قدامي صورة مسلسل الحاج متولي، ومن هنا بدأت أفكر في الموضوع، واشوف إزاي ممكن أقلده، وأجيب منين مصاريف الحفلة ومنين أصلا هجيب البنات اللي هتلبس الفساتين".