شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري في تصريح لتلفزيون المملكة التابع للدولة إن الأردن رصد ثلاث حالات إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الخارج.



وقال الوزير: "حالتان سجلتا في عمّان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنما نتيجة التكاثر النوعي".

وسجل الأردن اليوم السبت 704 حالات إصابة و35 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 712077 إصابة و8871 وفاة منذ ظهور الجائحة وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة.