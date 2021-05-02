"أبل فيتنس بلس" تضيف تمرينات رياضية للحوامل وكبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

من أجل صحة الحوامل وكبار السن، أطلقت أبل تمرينات رياضية جديدة على خدمة اللياقة البدنية.



وأعلنت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أنها أضافت التمرينات الجديدة إلى خدمة فيتنس بلس المتاحة على "أبل ووتش".

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خدمة فيتنس بلس التي تبلغ قيمة اشتراكها الشهري 10 دولارات، تتيح تدريبات جديدة تستهدف النساء الحوامل وكبار السن إلى جانب الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متبدئين في ممارسة التمرينات الرياضية أو الذين عادوا إلى ممارستها بعد فترة انقطاع طويلة.

وقال جاي بلانيك كبير مديري قطاع فيتنس تكنولوجيز بشركة أبل "مع توفير المزيد من الخيارات لبدء ممارسة التمرينات الرياضية، ومواصلة الأنشطة الرياضية والصحية أثناء فترة الحمل إلى جانب وجود الخيارات لكل الأعمار ولكل مستويات اللياقة البدنية، نأمل أيضا في إلهام المزيد من الناس على مواصلة الحركة من خلال فريقنا المذهل من المدربين المتحمسين".

وقالت أبل إن التدريبات الجديدة ستكون متاحة اعتبارا من غد الإثنين.

يذكر أن خدمة أبل فيتنس بلس أطلقت لأول مرة في نهاية العام الماضي مع مجموعة كبيرة من التمرينات التي يتم الاختيار من بينها.

وتضم التمرينات اليوجا وركوب الدراجات والرقص والمشي وتمرينات التقوية إلى جانب الاسترخاءات. ويتم بث دروس تمرينات فيتنس بلس عبر أجهزة آي باد وآيفون وأبل تي في، مع استخدام الساعة الذكية أبل ووتش لعرض أرقام ومقاييس التمرينات على شاشتها.

وإلى جانب التمرينات الجديدة، تضيف أبل إلى خدمة فيتنس بلس مدربين جددا، وقالت إن الحلقة القادمة من تمرين "وقت للمشي" ستستضيف الممثلة والناشطة جين فوندا.