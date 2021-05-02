شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنستقرام تطرح مزايا جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طرحت منصة أنستقرام (المملوكة لشركة فيسبوك) مزايا جديدة لخدمة أنستقرام لايف، في خضم المنافسة القوية بين فيسبوك وكلوب هاوس.



ويقدم تطبيق أنستقرام ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بكتم صوت الميكروفونات الخاصة بهم وحتى إيقاف تشغيل الفيديو أثناء استخدام البث المباشر Instagram Live.

وبالإضافة إلى منافس كلوب هاوس من شركة فيسبوك الذي تم تدشينه داخل غرف ماسنجر وتجاربها مع منصة الأسئلة والأجوبة عبر الويب التي تشبه كلوب هاوس، تستفيد الشركة الآن من أحد أكبر منتجاتها – أنستقرام لايف Instagram Live – لمواجهة تهديد كلوب هاوس.

وتوضح أنستقرام أن الميزات الجديدة تمنح المضيفين مزيدًا من المرونة أثناء تجارب البث المباشر، حيث يمكنهم تقليل الضغط ليبدو بطريقة معينة أثناء البث المباشر.

وتحاول المنصة تمكين تجربة إيقاف تشغيل الفيديو التي تشجع على المزيد من المحادثات، وعندما لا يضطر الأشخاص إلى القلق بشأن مظهرهم، فسيكونون غالبًا أكثر قابلية للانضمام إلى الدردشة الصوتية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسمح الصوت فقط لصناع المحتوى بالتفاعل مع مجتمعهم أثناء تعدد المهام، حيث يقومون بأعمال روتينية أو يتنقلون ولا يمكنهم الجلوس والتحديق في الكاميرا مباشرة.

وكانت هذه إحدى مزايا استخدام كلوب هاوس مقابل الدردشة المرئية المباشرة، حيث يمكنك المشاركة في غرف الدردشة الصوتية في كلوب هاوس دون الحاجة دائمًا إلى منح المحادثة انتباهك الكامل أو القلق بشأن ضوضاء الخلفية.

ولن يتمكن المضيفون في الوقت الحالي من تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله أو كتم صوت الآخرين في البث المباشر، لكن أنستقرام أوضحت أنها تعمل على تقديم المزيد من هذه الأنواع من الإمكانات إلى جهة البث، وتتوقع طرحها قريبًا، بحسب بوابة التقنية.

وتشير أنستقرام إلى أنها اختبرت الميزات الجديدة علنًا في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال محادثة مباشرة عبر أنستقرام لايف Instagram Live بين الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، ورئيس أنستقرام، آدم موسيري.

ويشار إلى أن هذه ليست الميزة الأولى التي أضافتها أنستقرام في الأسابيع الأخيرة لجذب مجتمع المبدعين إلى منصتها بدلاً من كلوب هاوس أو المنافسين الآخرين.

وطرحت المنصة في شهر مارس/آذار خيارًا للمبدعين لاستضافة الغرف المباشرة Live Rooms التي تسمح لما يصل إلى أربعة أشخاص بالبث في الوقت نفسه.

وكان الغرض من الغرف المباشرة Live Rooms هو جذب صناع المحتوى الذين يرغبون في استضافة برامج حوارية مباشرة وأسئلة وأجوبة موسعة، وهي ميزات موجودة ضمن كلوب هاوس.

كما أضافت أيضًا القدرة على شراء الشارات لدعم المضيفين، وذلك من أجل تلبية احتياجات المبدعين المحترفين الذين يتطلعون إلى تحقيق الدخل من مدى وصولهم.

وبالرغم من أن فيسبوك لديها نسخة أكثر مباشرة من كلوب هاوس قيد التطوير مع غرف الصوت المباشر Live Audio Rooms، فإنها قالت: إنها لا تتوقع إطلاقها للاختبار حتى هذا الصيف، وستكون متاحة أولاً للمجموعات والشخصيات العامة، وليس للجمهور الأوسع.

وفي غضون ذلك، يتم طرح ميزات أنستقرام لايف Instagram Live الجديدة للجمهور العالمي لمنصة أنستقرام عبر أندرويد و iOS بدءًا من اليوم.