تطبيق "تليجرام" يشعل المنافسة مع التطبيقات الأخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشعل تطبيق "تليجرام" المنافسة مع التطبيقات الأخرى، بخاصية جديدة يتم إطلاقها قريبا، وهي خاصية مكالمات الفيديو الجماعية.



وأعلن مؤسس تطبيق "تليجرام"، بافيل دوروف، أن تطبيقه سيحصل على ميزة مهمة وعملية قريبا.

وقال دوروف، إن تطبيقات "تليجرام" ستزوّد بميزة جديدة تمكّن المستخدمين من إجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

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وتابع: ستتمتع هذه الميزة بمعايير ممتازة من حيث الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، دوروف: إن الخاصية الجديدة سوف تتمتع بـ"مشاركة الشاشة، وإلغاء الضوضاء، ودعم أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والأجهزة اللوحية".

وتابع: "كل هذا يمكن أن يتوقعه المستخدمون مع أداة اتصالات الفيديو الجماعية القادمة في "تليجرام"، بالإضافة إلى ذلك السرعة وتشفير البيانات".

وأضاف "سيكون بإمكانكم الوصول على الفور لجميع محادثاتكم عبر "تليجرام" من الهاتف، أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية، من خلال متصفح الويب، ولن تكون هناك حاجة لعمليات التحميل أو تنزيل التطبيقات للوصول إلى هذه المحادثات".

وأشار إلى أن إصدارات الويب من "تليجرام" ستتفوق على إصدارات التطبيقات المنافسة، وأن شركته تختبر حاليا وظائف اتصالات الفيديو الجماعية لإضافتها لهذه الإصدارات قريبا.

وكان دوروف، قد أعلن في وقت سابق أن العام الجاري سيشهد ظهور الدعايات والإعلانات المدفوعة، لكن جميع خدمات التطبيق المتعلقة بالرسائل ستكون خالية من الإعلانات، وستظهر الإعلانات فقط في القنوات العامة على التطبيق.