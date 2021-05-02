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الإمارات تقدم أكثر من 62 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات عن تقديم 62,366 جرعة من لقاح " كوفيد-19 " خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,609,950 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 107.28 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد - 19".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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