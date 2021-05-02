عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طفلة تعرض قالب شوكولاتة مكافأة لمن يعثر على كلبها المفقود

الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365

المكافأة قالب شوكولاتة، هذه هي الهدية التي عرضتها طفلة إسبانية لمن يعثر على كلبها وحيوانها المفضل المفقود.



يبدو أن تعلق الطفلة ماري تريني صاحبة الـ12 عاماً، من بلدية ليبي، في مقاطعة هويلفا الإسبانية التابعة لمنطقة أندلوسيا، بكلبها المفقود جعلها تفكر في أي شيء يشجع الناس على مساعدتها في العثور على حيوانها الأليف، حتى ولو لم يكن في قدرتها سوى تقديم "الشوكولاتة" كمكافأة لذلك.

أصبحت "تريني" حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تويتر وفيسبوك، بفضل خطابها المؤثر الذي كتبته لمناشدة سكان بلدتها لإيجاد كلبها "ترابيتو"، وفقاً لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

فقدت "تريني" كلبها ترابيتو من سلالة الدوبيرمان الذي عاش معها لمدة شهرين فقط، لذلك قررت أن تكتب خطاباً تتحدث فيه عن خصائص وصفات كلبها المفقود، موجهة نداءً إلى أي شخص رآه أو وجده".

وكتبت تريني في خطابها: "سلالة بينشر، كلب أسود يبلغ من العمر شهرين بمخالب بنية، ليس لديه طوق على رقبته، الاسم: ترابيتو، إذا وجدته من فضلك اتصل بي، المكافأة: قالب شوكولاتة ميلكا، أرجوكم أعثروا عليه من أجلي، أفتقده كثيراً".

ووصل خبر فقدان "تريني" لكلبها الصغير إلى الشرطة المحلية بقراءتهم لرسالتها المؤثرة، وكتب أحد رجال الشرطة هناك: "إنه لأمر مؤثر أن نرى مثل هذه الفتاة الصغيرة من مدينتنا قادرة على تقديم مكافأة للعثور على كلبها الصغير".

وأضافت الشرطة على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "نحن أيضاً سننضم للبحث على الكلب الصغير، ليس فقط من أجل المكافأة، لكن من أجل الطفلة نفسها".

"دعونا نساعد في العثور على ترابيتو، فإذا كنتم في ليبي ورأيتم هذا الكلب الصغير، فيرجى الاتصال بالشرطة حتى يتمكن من العودة إلى المنزل"، بهذه العبارة اختتمت الشرطة المحلية للبلدية الإسبانية مناشدتها التي دونتها على صور نشرتها لحيوان "تريني" الأليف المفقود، لحث الناس على العثور عليه.