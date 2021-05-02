عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات هاتف أسوس الجديد ZenFone 8

الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365

كشف تسريب جديد عن تفاصيل مثيرة للاهتمام في ما يتعلق بخط الهواتف الذكية لشركة أسوس Zenfone 8 الجديد.



وتظهر المعلومات التي كشف عنها موقع Dealntech عن تخطيط الشركة التايوانية للكشف عن السلسلة المنتظرة في 12 مايو متضمنة ثلاثة أجهزة هي Zenfone 8 و Zenfone 8 Pro و Zenfone 8 Mini (محتمل أن يكون للأخير اسم مختلف Flip).

وتشير تفاصيل أخرى كشف عنها نفس التسريب، إلى أن الهاتف الذكي سيأتي بشاشة 5.9 بوصة، وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، وهو أمر متوقع بالنظر إلى حجمه الصغير، بالإضافة إلى دعم شحن سريع 30 واط.

كما تجدر الإشارة إلى تفضيل أسوس لاستخدام معالج Snapdragon 888 القوي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز الإصدار الأساسي من الهاتف بذاكرة عشوائية سعة 6 جيجابايت وتخزين ثابت سعة 128 جيجابايت، والإصدار الأعلى 16/256 جيجا.

كما سيكون هناك أيضا ثلاثة خيارات وسيطة من الهاتف كالتالي: 8/128 GB و 8/256 GB و 12/256 GB.

وأوضح التسريب أنه تم تزويد Zenfone 8 بشاشة تعمل بتقنية أوليد (فول اتش دي) ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل ونظام كاميرا ثلاثية تبلغ دقته 64 و12.و8 ميجابكسل على التوالي، ونظام تشغيل أندرويد 11.