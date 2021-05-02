التحالف يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونقل تلفزيون الإخبارية الرسمي السعودي، عن التحالف إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مُسيرة باتجاه خميس مشيط (جنوب غربي السعودية)".

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وأضاف أن "انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي جسيمة بمحاولة استهداف المدنيين"، مؤكدا: "تعامله مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.