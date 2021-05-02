شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن عن تشكيل تحالف "قوى الدولة الوطنية" بين الحكيم والعبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، عن تحالف "قوى الدولة الوطنية" بين رئيسي تيار "الحكمة" عمار الحكيم وائتلاف "النصر" حيدر العبادى، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وحسب مراسلنا فإن "عمار الحكيم يرأس التحالف، بينما يرأس العبادي رئاسة المجلس القيادي".