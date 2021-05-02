إعلام: أمريكيون بين قتلى كارثة الحفل الديني في إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - ولقي ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم سحقا، وأصيب ما يزيد على 100 في الحادثة التي وقعت علىمنحدراتلي إسرا جبل الجرمق، شمائيل، مساء الخميس وعشية يوم الجمعة.
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وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، أنه ما زال سبب الكارثة غير واضح على وجه التحديد، لكن روايات الشهود ومقاطع الفيديو المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن بعض الأشخاص سقطوا على سلالم تؤدي إلى الخروج من ممر ضيق مزدحم بمئات المصلين، الذين كانوا يحاولون الخروج من الموقع، مع وصول موجة من الناس وراء من سقطوا مما أدى إلى دهسهم وخنقهم.
وقالتوزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم التعرف على هوية 42 من القتلى في وقت متأخر، أمس الجمعة، وتوقفت عملية تحديد هويات القتلى لمدة 24 ساعة لحلول يوم السبت الذي يوقف فيه اليهود العمل، وتستأنف في المساء.
وأفادت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل بأنه يمكننا التأكيد بأن عددا من المواطنين الأمريكيين كانوا بين الضحايا، منهم قتلى ومصابين، وقالت:
إن السفارة تعمل مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أمريكيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأمريكيين المعنيين. وأحجمت المتحدثة عن الإدلاء بأي تعليق آخر.
وتصاعد الغضب علىالحكومة والشرطة الإسرائيليين للسماح بالاستمرار في إقامة هذا الحدث، على الرغم من أن حجم المشاركة فيه يتجاوز كثيرا قيود التجمعات المفروضة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وشارك ما يقدر بنحو 100 ألف في هذا الاحتفال.
وقال بعض المنتقدين إن المسؤولين رضخوا لضغوط القيادات اليمينية المتشددة المتحالفة، حاليا، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.