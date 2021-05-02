إعلام: أمريكيون بين قتلى كارثة الحفل الديني في إسرائيل

وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، أنه ما زال سبب الكارثة غير واضح على وجه التحديد، لكن روايات الشهود ومقاطع الفيديو المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن بعض الأشخاص سقطوا على سلالم تؤدي إلى الخروج من ممر ضيق مزدحم بمئات المصلين، الذين كانوا يحاولون الخروج من الموقع، مع وصول موجة من الناس وراء من سقطوا مما أدى إلى دهسهم وخنقهم.

وقالتوزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم التعرف على هوية 42 من القتلى في وقت متأخر، أمس الجمعة، وتوقفت عملية تحديد هويات القتلى لمدة 24 ساعة لحلول يوم السبت الذي يوقف فيه اليهود العمل، وتستأنف في المساء.

وأفادت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل بأنه يمكننا التأكيد بأن عددا من المواطنين الأمريكيين كانوا بين الضحايا، منهم قتلى ومصابين، وقالت: