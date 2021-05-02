السيسي يقدم هدية لشاب التقاه صدفة في إحدى الجولات.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم السبت، عن زوجة الشاب الذي أوقفه السيسي، وهو يقود دراجة بخارية، كان يستقلها هو وزوجته وابنتهما، توجيهها الشكر إلى الرئيس المصري على هديته إليهما.

وأكدت الزوجة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أهدى أسرتها تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي، لكى يكون مصدر رزق لها ولمواجهة فيروس كورونا.

ويشار إلى أن الرئيس المصري قد أوقف شابا يقود دراجة بخارية كان يستقلها الشاب هو وزوجته وابنته، خلال إحدى جولاته الميدانية، في منطقة محيط مطار العاصمة المصرية، القاهرة.

وقام السيسي، بعد ظهر أمس الجمعة، بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد علي طريق العين السخنة، بحسب بيان رسمي.

كما تفقد الرئيس المصري خلال جولته المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات في الحي العاشر الذي لم يكن منظما هندسيا ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلا عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يسببه بالمنطقة.