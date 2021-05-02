حسان دياب: نرفض أن يكون لبنان بوابة تهريب مخدرات للسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ويأتي تصريح دياب تعليقا على قرار السعودية الأخير، والقاضي بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية، بهدف إيقاف عمليات تهريب المخدرات.

ونقلت قناة "الجديد، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، عن دياب قوله:

لبنان يرفض أن يكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على القوى الأمنية في بلاده التعاون مع السعودية في هذا الموضوع، حيث كلّف وزير الداخلية متابعة الأمر مع الجانب السعودي، مشيرا إلى أنه لا يعتبر الأمر قرارا سياسيا من جانب المملكة.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت، الأسبوع الماضي، حظر دخول الفواكه والخضروات من لبنان أو نقلها عبر أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة.