العراق: نعمل لتنقية 8 مواقع إضافية في البصرة من تلوث إشعاعي أمريكي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المدير العام للمركز، صباح الحسيني، إنه "بعد الدخول الأمريكي ظهرت كثير من المواقع التي أصبحت ملوثة بعنصر اليورانيوم، والذي يصل عمره الافتراضي إلى مئات السنوات، وفقا لما نقلته قناة "السومرية" العراقية.

وأضاف الحسيني: "إن محافظة البصرة، تعاني من هذا الملف أكثر من بقية المحافظات"، مؤكداً أن "المواقع الملوثة في المحافظة، بلغت في السابق 21 موقعاً، 13 منها تم التعامل معها بطريقة احترافية وعلمية وتخلصت من التلوث".

وأوضح، بأن "العمل جارٍ وتتضافر الجهود كفريق واحد مع العلوم والتكنولوجيا لحسم ملف المواقع الـ 8 المتبقية، كونها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ الإزالة، ومع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء التي يترأس اللجنة المختصة فيها بهذا الملف الاستشاري حامد الباهلي، وعضوية الوكيل الفني ل‍وزارة الصحة جاسم الفلاحي".

© Sputnik . Nazek Mohammed

وأكد الحسيني أنه "حصل اتفاق على إرسال فريق مشترك من الجهاز التنفيذي والرقابي إلى كل المواقع، وتم توقيع أوامر الإطلاق، وخلال الأيام المقبلة سنكمل المواقع الـ 8 المتبقية في البصرة بينها موقع معمل الحديد والصلب".

ولفت إلى أن "المواقع الثمانية، تنتظر إيجاد حل للبراميل التي نتجت عن عمليات إزالة التلوث، حيث يجب القيام بتخزين هذه البراميل بشكل آمن بعيدا عن الناس، وتطبيق الشروط عليها لضمان عدم حصول أي تلاعب، والإعلان عنها خالية".

وأكّد كذلك على أنه "بعد توفر الدعم اللوجستي لعمل اللجنة من قبل محافظة البصرة والقوات الأمنية العراقية، ونقل البراميل البالغ عددها 240 برميلا، ونقلها إلى مكان آمن، سنعلن البصرة بأكملها خالية من التلوث الشهر المقبل".