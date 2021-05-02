اخبار الخليج

رجل الأعمال بن سمار يُشيد بلقاء ولي العهد

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – سهيل السهيل : أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد إبن سمار باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز في شاشات التلفزة العربية اليوم ، وقال إبن سمار ” شاهدنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء مهم تحدث فيه عن رؤية المملكة 2030 والإنجازات التي تمت خلال ال5 سنوات الماضية ، شاهدنا فكر ناضج ، وظهور مبهج ، وحديث مهم يجعلني أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة الناجحة الذكية التي تتحدث بالأرقام وتجعلنا نتفاءل بالخير ، بفضل الله وبما يرضيه اولاً ثم حكومتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي ستكون المملكة بمشيئة الله في السنوات المقبلة افضل بكثير مما كانت عليه “

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا