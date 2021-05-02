شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح حقيقة احتواء مشروب «السوبيا» على كحول إيثيلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت هيئة الغذاء والدواء، حقيقة ما يتم تداوله بأن مشروب “السوبيا” يحتوي على كحول إيثيلي ومليء بالفطريات. وأبانت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مشروب “السوبيا” يحتوي على نسبة ضئيلة من الإيثانول ناتج عن تفاعلات كيميائية طبيعية، ولكنه قد يفتقد للشروط الصحية عند شرائه من الباعة المتجولين. ونصحت بإعداد المشروب وتحضيره منزلياً بطريقة أكثر أمناً ومراعاة للصحة و بسكر أقل.

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