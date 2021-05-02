شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح مدة حالة «محصن جرعة أولى» بعد تلقي اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا أن محصن جرعة أولى (أخضر غامق) في توكلنا، هي لمن لم يصب بالفيروس مسبقاً وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى.

وأضاف التطبيق أن هذه الحالة تستمر مدة 180 يوماً من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو يثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية.

جاء ذلك في رد على مغرد وجه سؤالاً قال فيه: “تلقيت الجرعه الأولى من التطعيم فى 22 أبريل وحتى الآن لا يظهر على أى تطبيق سواء توكلنا أو صحتى فما السبب؟”.

ورد تطبيق توكلنا بقوله “إن محصن جرعة أولى (أخضر غامق) في توكلنا هي لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوم بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 180 يوم من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو يثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة في المملكة”.