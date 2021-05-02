شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقالت قيادة قوات التحالف إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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