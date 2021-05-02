شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار وحيازة أسلحة ومخدرات.. شرطة القصيم تطيح بـ3 مواطنين من أرباب السوابق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق في العقد الثالث من العمر. وأوضحت “شرطة القصيم”، أن المواطنين الثلاثة قاموا بارتكاب عدة مخالفات تمثلت في إطلاق النار وحيازة الأسلحة و المواد المخدرة و سرقة المركبات. وجرى ايقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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