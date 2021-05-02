شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يستعرض أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أبرز إنجازات القطاع الصحي، في إطار رؤية المملكة 2030 ، خلال الـ 5 أعوام الماضية.

وقال “الربيعة” في جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”، إن تطبيق “صحتي” يشهد تسجيل 150 ألف شخص يومياً لبياناتهم لأخذ مواعيد تلقي لقاح كورونا.

وأكد أنه في عام 2015 كانت هناك صعوبات تواجه المواطنين في الحصول على مواعيد لحضور المراكز الصحية والمستشفيات.

وأضاف أن مركز تلقى الاتصالات والاستفسارات 937 يتلقى يومياَ ما لايقل 140 ألف مكالمة يومياً.